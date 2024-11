Električna omrežja so stara, treba jih je okrepiti

V nadaljevanju preberite:

Evropska energetika gre skozi enega največjih in najhitrejših prehodov v zgodovini, kar prinaša težave v zanesljivosti infrastrukture oziroma omrežij. Prva je vstop velikega deleža nestabilnih obnovljivih virov, vloge za priključitev so poletele v nebo, zgolj v Litvi je število leta 2022 zraslo za 1425 odstotkov, omrežja pa postajajo preobremenjena. Hkrati je čedalje več kibernetskih napadov in izrednih vremenskih dogodkov.

Z obstoječimi tehnologijami se lahko spoprimejo s to kompleksnostjo, ugotavljajo v združenju Eurelectricu, optimizirajo sedanje omrežje, pospešijo priključevanje obnovljivih virov in zmanjšajo predvidene vložke v omrežje. Distribucijska podjetja, vključena v združenje, so tako predlagala šest tehnologij, ki lahko pomagajo v prehodu in znižajo stroške.