Električni explorer končno v proizvodnjo

Skoraj eno leto kasneje, kot je bilo sprva načrtovano, je Fordova evropska podružnica te dni v popolnoma prenovljeni tovarni v Kölnu le začela proizvajati svoj novi povsem električni avtomobil ford explorer. Gre za tehničnega sorodnika Volkswagnovega modela ID.4. Nared bi moral biti že precej nazaj, a so ga preložili in sicer s takrat precej nejasno razlago, da morajo baterijski sklop prilagoditi prihajajočim varnostnim standardom. Kakorkoli, zdaj je nared, Automotive News Europe navaja, da ima explorer namesto baterije NMC (katoda vsebuje nikelj in kobalt), baterijo LFP s katodo iz litij-železo fosfata. Ta kemijska struktura je doslej velja za cenejšo, a manj zmogljivo. Videli bomo, kako v explorerju, kjer vseeno napovedujejo precej velik doseg. Pravijo celo, da bo to nekaj najboljšega. Baterijo izdeluje najmočnejše in najbolj napredno tovrstno kitajsko podjetje CATL.

Explorer bo sice lahko imel zadnji ali štirikolesni pogon. Pri nas ga bodo predstavili prihodnji mesec. Že jeseni naj bi bil nared še en model, za katerega britanski Autocar pravi, da bo nosil imel ford capri. Torej bi šlo tako kot pri explorerju še za eno že znano Fordovo ime. Trenutno ima Ford v Evropi v ponudbi električnih modelov le v ZDA zasnovanega mustanga mach-e, ki se ne prodaja dobro; predviden je tudi električni verzija kombija transit, a se pri lahkih gospodarskih vozilih električni pogon uveljavlja še počasneje kot pri osebnih avtomobilih.

Kot je znano, je leta 2021 Ford hrabro napovedal, da bo leta 2030 v Evropi prodajal le še električne avtomobila. Nekaj pomembnih klasičnih modelov (mondeo, fiesta) so že ukinili, kmalu bodo še focusa, a ob ohlajanju trga električnih avtomobilov je tudi iz njihov krogov nedavno prišel namig, da morda le ne bo tako in da se bodo morda prilagodili tržnim razmeram. Da če bodo videli povpraševanj po npr. (priključnih) hibridih, da se bodo prilagodili. To je na evropski šef na forumu Financial Timesa dejal Martin Sander, evropski šef Forda, ki pa je ravno ta teden prestopil v Volkswagen, oziroma se je tja vrnil.

Fordu tudi v ZDA ne gre po prvotnih načrtih glede prodaje orjaškega električnega poltovornjaka F-150 lightning in je glede tovrstne prihodnosti tam tudi že umiril konje. V Quattroruote sicer navajajo tudi besede prvega moža celotnega Forda Jima Farleya (nekoč je vodil evropski del), da ostajajo zavezani električnemu pogonu, da ne gre za korak nazaj, temveč da je potrebno ponovno pozicioniranje v splošnejših tržnih segmentih in da je najtežja naloga pripraviti cenovno ugoden električni izdelek, s katerim se lahko ustvarja dobiček, kot je to nekoč storil Henry Ford z modelom T.