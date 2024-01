Embalaže je vse več, kar je težava

V nadaljevanju preberite:

»Študenti v ZDA so zelo naravnani k močnenemu povezovanju z gospodarstvom. Saj tudi na naši fakulteti v Ljubljani te stike spodbujamo s projekti in praktičnim sodelovanjem, a kljub temu je v Ameriki trg precej večji, zato imajo študenti več možnosti, da se zaposlijo v podjetju, s katerim so vzpostavili stik med študijem,« ugotavlja Urška Vrabič Brodnjak, izredna profesorica na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja predvsem z razvojem in uporabo embalažnih materialov.

Izkušnje gostujoče profesorice na univerzi v Teksasu so ji odprle tudi pot do nagrade, ki ji jo je novembra lani podelilo združenje ITAA. To povezuje podjetja iz sveta mode in tekstila ter univerze s področja znanosti o materialih in inženiringu.

»Nisem vedela, da so me predlagali. Res že dolgo sodelujemo, tik pred epidemijo covida-19 smo naredil globalno raziskavo o tekstilu. Zame je to zelo velik korak v svetu znanosti na področju inženirskih materialov. Govorim o embalaži. Potem ko sem prejela nagrado, so me k sodelovanju povabile nekatere največje korporacije,« je povedala sogovornica.