Endava dosegla pomemben mejnik: 10.000 zaposlenih po vsem svetu

K tej hitri rasti je pripomoglo tudi vseh 12 lokacij v Adriatik regiji, od tega 3 v Sloveniji. Ker se število projektov še naprej povečuje, so vrata Endave vseskozi odprta skoraj vsem profilom IT-strokovnjakov.

»Ta mejnik smo dosegli predvsem zaradi našega pristopa, in ne zgolj zaradi uspehov, ki jih dosegamo. Endavin ultimativni cilj nikoli ni bil postati zgolj veliko podjetje. Od nekdaj je bil glavni cilj imeti vrhunske ekipe, ki so strankam sposobne dostaviti odlične rešitve. Posledično se stranke vračajo z novimi željami in to družbi Endava kot celoti omogoča rast in prinaša karierne priložnosti za naše zaposlene. Ti imajo možnost prevzemanja večje odgovornosti in vedno pomembnejših vlog v organizaciji,« je povedal John Cotterell, glavni direktor Endave.

Endavin pristop grajenja globalnih, medfunkcijskih ekip inženirjev, ki vsebujejo širok razpon znanja in različne stopnje izkušenosti, omogoča družbi diverzifikacijo in povečanje obsega veščin in zmožnosti, hkrati pa povečuje kapaciteto pri sprejemanju novih projektov. Ta pristop omogoča, da Endava lahko prevzame popolno odgovornost za razvoj kompleksnih rešitev znotraj širokega nabora industrij.

Remi Savu, direktor Adriatik regije. FOTO: Endava

»Endava je svojo ekipo tudi v Adriatik regiji znatno povečala in razširila poslovanje z 2 na 12 lokacij v Srbiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem ter v Severni Makedoniji. Naši strokovnjaki v regiji razvijajo naslednjo generacijo digitalnih podpisov, programsko opremo za nove videokonferenčne naprave, aplikacije za učenje jezikov, rešitve za pretočno predvajanje glasbe, bančništvo, razvijajo razne plačilne storitve in še bi lahko naštevali. Da resnično zaupamo potencialu, ki ga Adriatik regija ima, dokazuje ravno ta hitra rast – vidimo ravnovesje med naborom IT-strokovnjakov, kakovostnimi tehničnimi fakultetami, dobrim znanjem jezikov in seveda delovno kulturo. Glede na vse našteto in s stalno odprtimi delovnimi mesti na vseh lokacijah s ponosom trdimo, da smo eden vodilnih zaposlovalcev v IT-sektorju v naši regiji,« pravi Remi Savu, direktor Adriatik regije.

Maja Brajković, direktorica poslovne enote Endava Slovenija. FOTO: Endava

Da je 10.000 članov velike »družine Endava« osredotočenih na zagotavljanje kakovosti strankam, pa dokazujejo tudi projekti v Sloveniji.

»Ker se število projektov v Sloveniji hitro povečuje, nenehno iščemo in zaposlujemo nove IT-strokovnjake v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. Vrata odpiramo zelo širokemu krogu IT-strokovnjakov, od programerjev z znanjem različnih programskih jezikov do preizkuševalcev, strokovnjakov na področju obdelave podatkov, poslovnih analitikov in projektnih vodij,« sklene Maja Brajković, direktorica poslovne enote Endava Slovenija.













O Endavi

Endava že več kot 21 let spreminja odnos med ljudmi in tehnologijo ter pomaga nekaterim vodilnim svetovnim podjetjem s področja financ, telekomunikacij, medijev, tehnologije, potrošniških produktov, maloprodaje, mobilnosti in zdravstva pri pospešenem izkoriščanju prednosti novih poslovnih modelov in tržnih priložnosti. S snovanjem in razvojem dinamičnih platform in inteligentnih digitalnih izkušenj strankam pomaga spodbujati hitro in stalno transformacijo njihovega poslovanja.

Z uporabo tehnologij naslednje generacije Endavine agilne, multidisciplinarne ekipe zagotavljajo kombinacijo produktnih in tehnoloških strategij, inteligentnih izkušenj in inženiringa na najvišji ravni. S tem strankam pomagajo postati bolj privlačne, odzivne in učinkovite. Endava se poleg vlaganja v dolgoročne odnose s strankami zaveda pomena zagotavljanja kakovostne kariere za svoje zaposlene, s čimer se je v večini regij, v katerih posluje, uveljavila kot zaželeni delodajalec.

Naročnik oglasne vsebine je Endava