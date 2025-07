Trumpu ni všeč intervju s Kamalo Harris – CBS plačala 16 milijonov dolarjev

Na začetku lanskega oktobra, manj kot mesec dni pred predsedniškimi volitvami v ZDA, je televizija CBS v oddaji 60 Minutes objavila intervju s takratno podpredsednico in predsedniško kandidatko demokratske stranke Kamalo Harris. Njenega republikanskega protikandidata Donalda Trumpa ni toliko zmotilo to, kar je povedala, ampak to, kako so njene odgovore zmontirali v intervju, ki so ga predvajali.

Trump je proti CBS oziroma njeni lastnici, medijskemu konglomeratu Paramount, vložil dve tožbi. V prvi je oktobra lani zahteval deset milijard dolarjev (približno 8,5 milijarde evrov) odškodnine, v drugi je februarja letos, že kot predsednik, zahtevek povišal na 20 milijard dolarjev. Tožba je temeljila na Trumpovem prepričanju, da je CBS predvajala dve verziji intervjuja s Harrisovo, v katerih je na isto vprašanje o vojni med Izraelom in Hamasom dala različna odgovora. S tem naj bi televizija subtilno pomagala kandidatki demokratov in povzročila Trumpu škodo za več milijard dolarjev.

Najprej je CBS trdila, da je tožba popolnoma brez osnove, v sredo pa so odvetniki Paramounta in predsednika sklenili poravnavo v višini 16 milijonov dolarjev (13,5 milijona evrov). Medijsko podjetje je sporočilo, da denarja ne bo dobil Trump osebno, ampak njegova predsedniška knjižnica; gre za institucije, v katerih se predsedniki ZDA po koncu politične poti hvalijo s svojimi dosežki. Iz Paramounta so dodali, da poravnava ne vključuje njihovega opravičila ali obžalovanja glede vsebine intervjuja s Kamalo Harris.

Poleg poravnave same so zanimive tudi njene okoliščine. Podjetje Paramount je namreč v postopku 8,4 milijarde dolarjev težke združitve s produkcijskim podjetjem Skydance Media. Združitev pa mora na koncu odobriti zvezna komisija za komunikacije, se pravi ena od agencij Trumpove administracije. Tudi na CBS ne morejo biti prav mirni glede potez nepredvidljivega stanovalca Bele hiše, saj ji je lani med volilno kampanjo grozil, da ji bo, če bo zmagal, ukinil dovoljenje za oddajanje.

Od zmage na volitvah je Trump sicer zelo uspešen v boju proti po njegovem mnenju lažnivih medijev. Lani decembra se je za 15 milijonov dolarjev in opravičilo poravnal z medijskim velikanom Walt Disney, ker je voditelj na televiziji ABC v njegovi lasti George Stephanopoulos dejal, da so Trumpa spoznali za krivega posilstva. Tudi ta poravnava bo šla za prihodnjo predsedniško knjižnico. Januarja letos pa se je Meta, krovno podjetje Facebooka in Instagrama, s Trumpom poravnala za 25 milijonov dolarjev, ker so po napadu njegovih privržencev na Kapitol v Washingtonu 6. januarja 2021 ukinili njegova profila na teh dveh omrežjih.