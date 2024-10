Evrodežela v tretjem četrtletju z 0,4-odstotno rastjo

Gospodarstvo območja z evrom se je v tretjem letošnjem četrtletju v četrtletni primerjavi povečalo za 0,4 odstotka, medtem ko se je bruto domači proizvod (BDP) v celotni Uniji okrepil za 0,3 odstotka, kažejo prvi podatki evropskega statističnega urada Eurostat. V medletni primerjavi je BDP obeh območij narasel za 0,9 odstotka.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, je imela najvišjo četrtletno gospodarsko rast Irska (2,0 odstotka), sledili sta Litva (1,1 odstotka) in Španija (0,8 odstotka). Padec so medtem doživele Madžarska (–0,7 odstotka), Latvija (–0,4 odstotka) in Švedska (–0,1 odstotka).

Nekoliko so presenetljivi podatki za Nemčijo, saj se je tamkajšnje gospodarstvo v primerjavi s četrtletjem prej okrepilo, in to za 0,2 odstotka, medletno pa se je za prav toliko skrčilo. Francija je na četrtletni ravni dosegla 0,4-odstotno rast, medletno pa 1,3-odstotno.

V Španiji se je BDP medletno okrepil za 3,4 odstotka. Italija je imela ničelno četrtletno rast, na medletni ravni pa 0,4-odstotno. V Avstriji je bila rast na četrtletni ravni 0,3-odstotna, medletno pa se je BDP skrčil za 0,1 odstotka.

Slovenski statistiki bodo podatke o gospodarski rasti v tretjem četrtletju objavili 14. novembra.