(KOLUMNA) Storitvena gospodarska rast

Gospodarska rast nad pričakovanji in inflacija pod pričakovanji sta želena cilja makroekonomskega upravljanja. Na ravni celotnega območja evra lahko rečemo, da so podatki o rasti BDP v drugem četrtletju in julijski podatki o inflaciji ta cilj izpolnili.

Vseeno pa pogled na gibanje po posameznih državah članicah kaže na raznoliko situacijo, ki je povezana tako z različno strukturo gospodarstev (nekatera so bolj storitvena, druga bolj proizvodna), razvitostjo (visoko razvita gospodarstva, merjeno z BDP na prebivalca rastejo počasneje) kot tudi s specifičnim dejavnikom, ki lahko državo doleti v posameznem četrtletju, denimo enkratno povečanje ali zmanjšanje zalog (te prav tako vplivajo na BDP) ali končanje pomembne investicije.

Nekaj zmede povzroča tudi objava prve ocene gospodarske rasti na Eurostatu, saj so objavljeni podatki za le 13 držav EU27, med temi za deset držav iz območja evra. Tolažilno je dejstvo, da so med temi državami štiri največja gospodarstva: Nemčija, Francija, Italija in Španija (v tem vrstnem redu), ki skupaj predstavljajo tri četrtine BDP območja evra oziroma 62 odstotkov BDP EU27.