Evropa v drugem četrtletju z močnim gospodarskim odbojem

V Evropi se je drugem četrtletju sezonsko prilagojeni BDP v primerjavi s četrtletjem poprej znatno povečal, in sicer za dva odstotka v v evrskem območju in za 1,9 na ravni celotne Unije, kažejo potrjene ocene evropskega statističnega organa Eurostata. Očitno je okrevanje v primerjavi s prvimi tremi letošnjimi meseci, ko je v evrodeželi BDP upadel za 0,3, v celotni Uniji pa za 0,1 odstotka.



Še bolj znatno je povečanje BDP v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, ko so v Evropi veljali strogi omejitveni ukrepi za zajezitev epidemije. V evrskem območju je ta porast znašal 13,6, v vsej Uniji pa 13,2 odstotka. Največji medletni odboj so v drugem četrtletju zabeležile turistične države, Španija (za 19,8 odstotka), Francija (18,7) in Italija (17,3 odstotka), v naši največji gospodarski partnerici Nemčiji pa je bil v letošnjem drugem četrtletju BDP za 9,2 odstotka višji kot v enakem obdobju lani.

Okrevanje je spodbudilo zaposlovanje

Okrevanje je ugodno vplivalo tudi na zaposlovanje: v primerjavi s četrtletjem poprej se je v evrskem območju število zaposlenih povečalo za 0,5, v celotni Uniji pa za 0,6 odstotka, še ugotavlja Eurostat.



Slovenski statistični urad bo sicer svoje ugotovitve o gibanju BDP pri nas v drugem četrtletju objavil 31. avgusta. Ti podatki bodo tudi podlaga za pripravo Umarjeve jesenske napovedi gospodarskih gibanj in proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki jih mora vlada sprejeti in predložiti v državni zbor do konca prihodnjega meseca.

