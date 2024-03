Evropska komisija preiskuje Google, Facebook in Apple

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija je proti trem ameriškim tehnološkim velikanom Alphabet (Google) Meta (Facebook) in Apple sprožila preiskavo zaradi morebitne kršitve evropskega akta o digitalnih trgih. Ob ugotovljenih kršitvah bi lahko evropska komisija velikanom naložila kazen do deset odstotkov njihovih globalnih prihodkov. V vseh treh družbah so prepričani, da izpolnjujejo vse pogoje, ki jim jih nalaga evropska zakonodaja.