Evropski avtomobilski proizvajalci se pripravljajo na težko leto 2025

Prodaja električnih vozil se bo v Evropi letos znova povečala, saj bodo avtomobilski proizvajalci na trg poslali več kot 160 modelov, vendar vodilni delavci opozarjajo, da se dobiček zaradi regulativnih stroškov in popustov lahko še zmanjša. Rast prodaje na ključnih evropskih trgih se je lani ustavila, saj so vlade zmanjšale subvencije, podjetja pa so v pričakovanju novih strožjih predpisov o emisijah na celini do leta 2025 zadržala nove modele.