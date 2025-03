V nadaljevanju preberite:

Potem ko je že kazalo, da se bo stanje na obvezniških trgih postopoma umirilo, se je situacija v zadnjem tednu obrnila na glavo. Pod pritiskom so bile predvsem evropske obveznice, ki so v enem dnevu v povprečju izgubile poldrugi odstotek. Pribitki na desetletne državne obveznice so se v sredo povečali za 30 bazičnih točk oziroma 0,3 odstotka, kar se ni zgodilo od leta 1990.