Evropsko tožilstvo nad sum goljufanja pri turističnem projektu v Sloveniji

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Ljubljani je na ljubljanskem okrožnem sodišču vložilo obtožnico zoper dva posameznika in društvo. Utemeljeno jih sumi goljufije pri subvencijah za projekt s področja trajnostnega turizma, zlorabe položaja ter pomoči in napeljevanja pri tem. Osumljenci naj bi proračuna EU in Slovenije oškodovali za 113.400 evrov.

Kot so danes sporočili iz EPPO, je preiskava pokazala, da je eden od osumljencev med letoma 2017 in 2019, ko je bil direktor društva, na tedanje ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vložil več lažnih zahtevkov za izplačilo evropskih sredstev. Nekateri zahtevki naj bi se nanašali na fiktivne stroške organizacije, drugi pa na neupravičene.

Zahtevki so bili sicer vezani na projekt, ki ga je društvo pridobilo prek javnega razpisa, namenjenega razvoju inovativnih partnerstev v trajnostnem turizmu. Projekt je bil v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa iz državnega proračuna.

Drugi osumljenec naj bi tedanjemu direktorju društva pomagal pri kaznivem dejanju, in sicer tako, da je zagotovil in podpisal ponarejene dokumente za fiktivne aktivnosti.

To je vodilo do oškodovanja proračuna EU in Slovenije v višini nekaj manj kot 113.400 evrov - evropski proračun je bil oškodovan za nekaj manj kot 90.720 evrov, slovenski pa za nekaj manj kot 22.680 evrov.

Osumljenca naj bi poskušala evropska kohezijska sredstva in državo dodatno oškodovati še za nekaj več kot 29.780 evrov, a je ministrstvo goljufijo odkrilo še pred izplačilom teh sredstev, so danes še pojasnili pri EPPO.