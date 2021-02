Facebook zamrznil prijateljstvo

V nadaljevanju preberite:

Spor med tehnološkimi velikani in Avstralijo je dosegel vrelišče, potem ko je Facebook zaklenil strani večini avstralskih medijskih in informacijskih portalov. Poteza Facebooka bi se lahko maščevala tehnološkim velikanom, saj se je s tem zgolj utrdilo prepričanje, da so ti postali preveliki in je zato treba omejiti njihovo tržno moč. Seveda ne samo v Avstraliji, ampak po vsem svetu, tudi v Sloveniji.



Je to začetek konca svetovne prevlade portalov kor so Facebook, Google ali Amazon?

Kaj načrtujejo države po svetu, da bi zmanjšale njihovo tržno moč in da bi prišlo tudi do bolj pravične delitve davčnih bremen od zaslužkov, ki jih tehnološki velikani ustvarijo?

Kaj počne Evropska Unija in kaj Slovenija?