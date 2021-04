Fakultete lahko pospešijo prenovo gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Breme tehnološkega razvoja in vzgoje kakovostnih kadrov bo v prihodnje padlo na javne raziskovalne organizacije, razlagajo na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Veliko odgovornost pri tem pa nosijo tudi zasebna podjetja, za katera je ključnega pomena ravno sodelovanje s fakultetami in raziskovalnimi inštituti. Zadnji lahko pospešijo posodobitev slovenskega gospodarstva, s čimer bi vendarle dvignili tudi dodano vrednost, je osrednje sporočilo poslovnega foruma Fakultete za elektrotehniko UL.

Kateri so uspešni primeri povezovanja gospodarstva z akademskim svetom? Kakšne prednosti za industrijo prinaša fakulteta in kaj o tem menijo gospodarstveniki?