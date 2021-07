Finančni ministri EU potrdili slovenski načrt za okrevanje

Finančni ministri Unije so na virtualnem zasedanju potrdili slovenski načrt za odpornost in okrevanje, ob tem pa še načrte Litve, Cipra in Hrvaške. S tem končnim korakom je zdaj uradno potrjenih več kot polovica nacionalnih načrtov, je po srečanju povedal slovenski minister za finance Andrej Šircelj. Po njegovih besedah se gospodarski položaj izboljšuje, prav tako napovedi za naprej, okrevanje se krepi, dostop do sredstev iz evropskih sredstev pa naj bi pospešil nadaljnje okrevanje in povečal odpornost držav in Unije.



Sklad za okrevanje bo sicer tudi v podporo pri prekvalifikacijo zaposlenih za delovna mesta prihodnosti. Države bodo s potrjenimi načrti okrevanja dobile 13 odstotkov sredstev vnaprej, v okviru predfinanciranja, denar pa bo na voljo že poleti, je napovedal Šircelj. Slovenija bo tako vnaprej prejela 231 milijonov evrov.



Ministri so sicer 13. julija že potrdili prvih 12 načrtov - Portugalske, Španije, Grčije, Danske, Luksemburga, Avstrije, Slovaške, Latvije, Nemčije, Italije, Belgije in Francije.



Glede nove zakonodaje za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, o kateri je razpravljala evropska komisija, pa je Šircelj povedal, da »moramo iti v korak s časom in inovacijami na tem področju. Močnejša, strožja pravila, ki so v skladu z najnovejšimi izzivi, bodo zaščitila podjetja in državljane držav članic. Komisija predlaga tudi nov osrednji organ v EU za boj poti pranju denarja. Skupni pravilnik, ki naj bi ga sprejeli, bo harmoniziral pravila za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma v EU.«



Sveženj predlaga tudi uporabo pravil za kriptovalute in novo zgornjo mejo v višini 10.000 evrov za gotovinska plačila, ki naj bi veljala v celotni Uniji. »Predlagani sveženj je zelo celovit in zelo ambiciozen,« je povedal Šircelj in dodal, da bo slovensko predsedstvo pri tem skušalo doseči čim več napredka in s tem prispevati k varnejšemu okolju za državljane Unije.



Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: