Francija znova nad Google in Facebook

Francoski regulator področja informacijske tehnologije je Alphabet in Meta skupno oglobil s kaznijo za 210 milijonov evrov zaradi zlorabe piškotkov. V članku lahko preberete, za kakšno zlorabo gre, katere kazni so v zadnjem obdobju še doletele spletne velikane in tudi ali te kazni vplivajo na njihovo dobičkonosnost.