Freedom24 zvišuje obrestne mere za denarne pologe

Od 8. januarja 2024 bodo obresti na plasiranja sredstev v ameriških dolarjih in evrih vezane na variabilne obresti SOFR in EURIBOR. Nove stopnje so torej višje za 1,5-krat v primerjavi s stopnjami iz preteklih let.

Tako bodo lastniki načrtov denarnih naložb (D-računi) na dolarske depozite prejeli obresti v višini variabilne obrestne mere SOFR, na evrske depozite pa obresti v višini EURIBOR. V vednost, 16. januarja je SOFR znašal 5,31 odstotka, EURIBOR pa 3,88 odstotka. Prej je D-račun vlagateljem omogočal 3-% letno donosnost za vloge v USD in 2,5-% za vloge v EUR, kar bo verjetno prineslo pozitivno spremembo vsem vlagateljem, obresti pa se obračunavajo dnevno.

Povečala se je tudi donosnost dolgoročnejših plačil, ki je zdaj 1,5-krat višja od SOFR in EURIBOR za ročnost 12 mesecev. Pri trimesečnih in šestmesečnih obrestnih obrestnih se uporabljata koeficienta 1,1 oziroma 1,25 pri SOFR in EURIBOR. Poleg tega so uporabniki dolgoročnih vlog v sklade nad 100.000 evrov ali dolarjev upravičeni do bonusa v višini od 0,4 do 0,8 % letno, odvisno od valute in trajanja vezave. Tako je od 16. januarja največji donos dolgoročne vloge Freedom24, vključno z bonusi, znašal 8,76 % za dolar in 6,41 % za evro. Prej so vlagatelji, ki so se odločili za ta naložbeni instrument, prejeli do 6,12 % za USD in do 4,21 % za EUR.

Za vlagatelje in varčevalce bo morda koristen podatek, da ni omejitve največjega zneska naložbe, zaradi česar se ponudba Freedom24 močno razlikuje od podobnih produktov na trgu. Najmanjši znesek naložbe za prejemanje obresti je 150 EUR/USD za D-račun in 1000 za dolgoročna sredstva.

Freedom Finance Europe je prav tako spremenil provizijo za posojilo na 0,049315 % na dan v tarifi Smart (EUR/USD) in 0,041095 % v drugih tarifah v primerjavi s prejšnjo provizijo 0,032877 % na dan.

Več informacij najdete na uradni spletni strani Freedom24.

O Freedom Finance Europe:

Freedom Finance Europe je mednarodni spletni posrednik, ki upravlja investicijsko platformo Freedom24. Podjetje strankam zagotavlja neposreden dostop do 15 največjih svetovnih borz, ponuja profesionalno analitiko vrednostnih papirjev in praktične aplikacije za trgovanje. Freedom Finance Europe je hčerinska družba mednarodnega investicijskega konglomerata Freedom Holding Corp. (NASDAQ FRHC). Uradna predstavništva in zastopniki podjetja so na Cipru, v Nemčiji, Španiji, na Poljskem, Nizozemskem, v Franciji, Avstriji, Bolgariji in Grčiji, platforma Freedom24 pa je od leta 2021 na voljo hrvaškim in slovenskim uporabnikom.

Naročnik oglasne vsebine je Freedom Finance Europe