Zlati lovoriki za Ano in Hano, Tjaš navdušil tudi s plemenito potezo

V Solkanu se je izteklo svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah, na katerem so slovenski tekmovalci igrali zelo vidne vloge. Skupaj so namreč na Soči osvojili kopico kolajn.

Z zlato lovoriko se je ob mladinki Hani Bedernjak, katere podvig je s tretjim mestom med kajakašicami dopolnila Maša Simončič, okitila tudi Ana Šteblaj v konkurenci do 23 let. Med posamezniki se je na zmagovalni oder zavihtel tudi Tjaš Til Kupsch, ki je osvojil bronasto odličje med kajakaši, starimi do 23 let. Za nameček se je izkazal tudi s plemenito potezo, saj je Wojtechu Matejičku posodil svoje rezervno veslo, saj si je ta svojega pred finalom nesrečno uničil. Češki tekmec si je pozneje priboril naslov svetovnega prvaka.

Hana Bedernjak je bila najboljša med mladinkami. FOTO: KZS

Kupsch se je sicer skupaj z Matijo Preskarjem in Jonom Šenkom veselil še drugega mesta med ekipami do 23 let, med katerimi so si srebrno kolajno priveslale mladinke Hana Bedernjak, Špela Marinko in Maša Simončič.