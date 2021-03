Furs opozarja na pravočasno plačilo pred 2. aprilom

V petek, 2. aprila, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) zato 2. aprila ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike in storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih.



Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo 2. aprila, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi na omenjeni dan, pravočasno poravnana, če je plačana dan prej, 1. aprila 2021, so sporočili iz Finančne uprave (Furs).

