Furs pripravil izjavo za vračilo kriznega dodatka

milijonov evrov je bilo ta mesec izplačanih kriznih dodatkov zaposlenim zunaj javnega sektorja

Finančna uprava (Furs) je na portalu eDavki pripravila izjavo o izplačilu kriznega dodatka (NF-KrizniDod), ki so ga upravičeni zaposleni prejeli z decembrsko plačo. Delodajalci morajo obrazec izpolniti najpozneje do konca februarja, da bodo dobili povrnjen izplačani znesek.Spomnimo, vlada je v sedmem protikoronskem paketu (PKP7) zaposlenim v zasebnem sektorju znova dodelila tudi krizni dodatek v višini do 200 evrov. Zgornji znesek so prejeli tisti upravičenci, ki so bili na delovnem mestu ves mesec. Višina se sorazmerno zmanjšuje za vsak delovni dan odsotnosti, ne glede na razlog. Dodatek je bil večini upravičencem izplačan hkrati z decembrsko plačo.V nasprotju s spomladanskim izplačilom, ki ga je država delno nadomestila z oprostitvijo plačila prispevkov, je tokratno izplačilo subvencija države in delodajalci dobijo povrnjen izplačani znesek.Po podatkih Fursa je krizni dodatek izplačalo več kot 42.000 delodajalcev, prejelo pa ga je skoraj 305.000 zaposlenih v skupni vrednosti nekaj manj kot 45 milijonov evrov.Finančna uprava bo povračilo izplačanega kriznega dodatka delodajalcem vrnila najpozneje 20. marca.Toda kar nekaj zaposlenih bo dodatek še dobilo, saj vlada v osmem protikoronskem paketu (PKP8) popravlja pogoje, pod katerimi so zaposleni upravičeni do dodatka.Po že sprejetem določilu so namreč do dodatka upravičeni vsi, katerih decembrski priliv plače ni presegel dvakratnika (lanske) minimalne plače. Toda ker so delodajalci decembra izplačevali tudi letne nagrade, je veliko zaposlenih preseglo mejo. To naj bi bilo popravljeno v PKP8, ki ga bodo poslanci potrjevali prihodnji teden.