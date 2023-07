Fursove cenitve odnesle več, kot prinese davek na dediščine

V nadaljevanju preberite:

Obdavčitev prihodkov neznanega izvora že vse od uveljavitve buri duhove. Visoka stopnja obdavčitve in nejasno opredeljeni pogoji so davčnim inšpektorjem omogočili preveliko svobodo ukrepanja. Člen, ki omogoča obdavčitev na podlagi cenitve, je bil pred tremi leti delno razveljavljen. Dolgoletni postopki se zdaj končujejo, Furs pa je že moral z obrestmi vrniti šestino pobranih davkov, ki so jih davčni inšpektorji odmerili s cenitvijo premoženja.