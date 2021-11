Gen-I brez uprave, zanj se zanima EBRD

Predlog nove uprave Gen-I, ki ga je v torek pozno ponoči dal nadzorni svet Gen energije (vodi ga predsednik uprave Telekoma Cvetko Sršen), na skupščini Gen-I ni bil sprejet. Tako bo jutri Gen-I brez polno delujoče uprave, vodili ga bodo pooblaščenci. Glavni očitek o »skrivnostnem prodajanju« deleža Gen-I Gen EL, polovični lastnici Gen-I, dobiva nepričakovane razsežnosti. Za vstop v lastništvo Gen-I se zanima največja evropska banka EBRD.

Na večernem zasedanju nadzornikov Gen energije, polovične lastnice Gen-I, se je predstavil tudi Robert Golob, do včeraj predsednik uprave Gen-I, s strateškim razvojnim programom. Ta nadzornikov ni prepričal, ravno tako ne predlog Gen energije, da bi ta uprava nadaljevala delo, ob tem pa bi v upravo imenovali tudi Jureta Sokliča, ki je medtem zavrnil položaj predsednika uprave. Nadzorniki so, tako Golob, Martinu Novšaku, predsedniku uprave Gen energije, ob polnoči naložili, da mora kandidirati za položaj v upravi Gen-I. »Takšno kadrovanje je popolnoma neresno,« je dejal Golob.

Dva člana, ki bi ostala v štiričlanski upravi Gen-I (Igor Koprivnikar in Andrej Šajn) sta za povrhu umaknila soglasje za sodelovanje v taki sestavi uprave, zato je bil predlog nadzornikov Gen energije, ki ga je morala Gen energija kot družbenica zagovarjati na skupščini Gen-I, tudi formalno nepopoln.

Razlog za zasebnega lastnika je tudi to, da se politika ne more vmešavati.

Golob v prihodnjih tednih ne pričakuje težav, Gen-I bodo vodili pooblaščenci. Možnosti sta dve: na sodišče bodo verjetno z več koncev poslali predloge za upravo, enega, da bi podjetje še naprej vodila ista uprava, je Golob napovedal za danes ali jutri. Ni pa nemogoče, da se bodo družbeniki Gen-I dogovorili. Golob meni, da tako mednarodno vpeto podjetje ne more biti dolgo brez polno delujoče uprave. Sam bo ostal v podjetju, predvidoma se bo ukvarjal z mednarodnim trgovanjem, o vstopu v politiko pa ne razmišlja.

Zanimanje največje evropske banke

Za polovični delež Gen-I v Gen EL je ogromno zanimanja, je povedal Golob. Pred dnevi so dobili ponudbo, ki so si jo najbolj želeli, ponudbo EBRD. O tej Golob še ni mogel govoriti, saj bo poročilo o vseh ponudbah pripravljeno prihodnji teden. »Mogoče bodo zdaj to vzeli resno, to je priložnost za razvoj slovenske energetike,« je dejal Golob. Največja evropska banka je prepoznala Gen-I kot nosilca zelene transformacije na podlagi strateškega razvojnega načrta, ki so ga predstavili tako banki kot nadzornikom.

EBRD je v zeleno transformacijo in Gen-I pripravljena vložiti ogromno denarja. »To bi moral biti signal, za kaj pri prodaji deleža pravzaprav gre. To ni privatizacija, še manj menedžerski odkup, edini namen je razvoj. Boniteta podjetja, ki ima tako renomiranega partnerja, kot je EBRD, gre skozi streho. Ta boniteta bi nam omogočila, da bi naše načrte, ki jih sicer prehitevamo vsak dan, uresničili še hitreje in bolj ambiciozno,« je poudaril Golob, ki ga čudi, da se obstoječa garnitura odpoveduje priložnosti, ki jo Gen-I predstavlja za Slovenijo.

O dejanski prodaji lastniškega deleža v Gen EL (Gen-I ima polovični delež, ponudbe prihajajo tudi za četrtinski delež Elektra Ljubljana) bodo odločali v SDH, na nadzornih svetih družbenikov in še kakšen sekretar, je povedal Golob. Ponovil je, da kdor verjame, da se je postopek zbiranja ponudb za deleže Gen EL začel avgusta, novembra pa so dobili ponudbe za več sto milijonov evrov, je naiven.

»Pred petimi leti je Gen-I odkupil polovični delež od Petrola. Ves čas smo vedeli, da je to začasno, in ves čas smo hoteli pridobiti dobrega lastnika. Eden od razlogov je tudi, da se politika ne more vmešavati v poslovanje brez plačila računov za svoje početje. Pričakujemo, da bo novi lastnik predstavil svojo vizijo razvoja podjetja, in s tem nimamo težav,« je poudaril Golob.