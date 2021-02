Gen-I z največjim dobičkom doslej

Družba Gen-I, ki od 1. januarja letos prodaja zgolj brezogljično elektriko, je na borzi objavila nerevidirane rezultate poslovanja v lanskem letu, ki jih je krojila predvsem epidemija. Cene energentov se spet dvigajo.



Kljub epidemiji je Skupina Gen-I lani presegla vse načrte in ob rekordni prodaji 127,4 teravatne ure (TWh) električne energije ustvarila najvišji dobiček doslej – 15,4 milijona evrov.



Skupina Gen-I je bila uspešna v vseh poslovnih segmentih delovanja in še izboljšuje svojo finančno pozicijo, kar je vidno tudi iz rasti kapitala na več kot sto milijonov evrov. Skupina Gen-I je imela za 2,1 milijarde evrov prihodkov, poslovni izid pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) je bil v letu 2020 za 40 odstotkov višji kot leta 2019. Znašal je dobrih 32 milijonov evrov. Gen-I pri tem ohranja nizko neto finančno zadolženost.

