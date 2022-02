Bistveno bolj občutimo dvig cen kot pa njihov upad

V članku preberite:

Koliko cen spremljajo statistiki in kako so letos posodobili košarico dobrin, ki je zajeta izračun inflacije? Kako pojasniti razliko med občuteno in uradno izmerjeno inflacijo? Za koliko so se lani podražile stanovanjske najemnine in stanovanja? Kaj je pri inflaciji pričakovati v prihodnjih mesecih?