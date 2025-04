Zaradi kartelnega dogovarjanja pri reciklaži vozil za 458 milijonov glob

Nedavno smo pisali, da je razgradnja avtomobilov lahko dober posel, da se industrija s tem vse bolj ukvarja. Vendar pa je na tem področju v preteklosti prihajalo tudi do velikih nepravilnosti. Evropska komisija je namreč številnim avtomobilskim proizvajalcem in Evropskemu združenju proizvajalcev avtomobilov (ACEA) naložila globe v skupni vrednosti 458 milijonov evrov zaradi kartelnega dogovarjanja glede recikliranja vozil.

V dogovarjanju so sodelovali skoraj vsi pomembni proizvajalci avtomobilov, BMW, Ford, Stellantis, Volkswagen, Toyota, Suzuki, Volvo, Honda, Renault, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz in Opel.

V letih 2002–2017 so se dogovarjali, da si ne bodo konkurirali pri oglaševanju, v kolikšni meri je mogoče reciklirati njihove avtomobile, in da bodo molčali o tem, koliko recikliranih materialov je uporabljenih v novih avtomobilih. Dogovarjali so se tudi, da razgrajevalcem avtomobilov ne bodo plačevali za predelavo izrabljenih vozil.

Zakonodaja EU sicer zahteva, da proizvajalci avtomobilov, če je treba, krijejo stroške recikliranja t. i. izrabljenih vozil. Gre za avtomobile, ki so bili ali preveč poškodovani v prometni nesreči ali pa jih zaradi starosti ni več ekonomično popravljati. Na leto naj bi bi jih bilo v Evropi več kot 6 milijonov.

Preiskava glede kartelnega dogovarjanja je bila uvedena pred tremi leti. Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov Acea, ki se sicer pogosto oglaša in lobira pri EU za različne ugodnosti avtomobilskih industriji, pa je delovalo kot posrednik, ki je organiziral srečanja in stike med proizvajalci. Kartelno dogovarjanje je razkril Mercedes, ki je zaradi sodelovanja z organi prejel imuniteto in ni bil kaznovan.

»Ne bomo dopustili kakršnih koli kartelov, vključno s tistimi, ki zavirajo ozaveščenost kupcev in povpraševanje po okolju prijaznejših izdelkih. Kvalitetno recikliranje v ključnih sektorjih, kot je avtomobilski, bo ključno za izpolnjevanje naših ciljev krožnega gospodarstva, ne le za zmanjšanje odpadkov in emisij, temveč tudi za zmanjšanje odvisnosti, znižanje proizvodnih stroškov in ustvarjanje bolj trajnostnega in konkurenčnega industrijskega modela v Evropi«, je ob objavi kazni avtomobilskih proizvajalcem med drugim dejala Teresa Ribera, izvršna podpredsednica Evropske komisije, pristojna za čist, pravičen in konkurenčen prehod.