Gorenjska banka: s faktoringom do boljšega likvidnostnega toka

Hkrati s tem se s pomočjo faktoringa dosežejo nižje terjatve do kupcev, znižajo pa se tudi kratkoročne finančne ali poslovne obveznosti, kar med drugim vodi k nižji bilančni vsoti podjetja, medtem ko se delež kapitala poveča.

Ključni vplivi faktoringa na finančne izkaze in boniteto podjetja so:

nižji kazalec EBITDA / neto dolg,

nižja zadolženost pri bankah,

višji limiti pri dobaviteljih ter zavarovalnicah in

ugodnejše financiranje.

Poleg naštetega odkup terjatev po pojasnilih Damirja Abdića, direktorja faktoringa v Gorenjski banki, zmanjša število dni vezave kratkoročnih terjatev in obenem poskrbi za povečanje denarnih sredstev v postavki aktiva.

Kljub omenjenim bonitetam faktoringa pa se podjetjem ob odločanju zanj porajajo številna vprašanja, predvsem o časovnem okviru in stroških, potrebnih za odobritev.

Gre za obliko financiranja poslovanja, ki je cenovno povsem primerljiva s kratkoročnimi financiranji s posojili, revolvingom in drugimi vrstami financiranj, za katere so praviloma značilni enostavni in kratki postopki. Ker ima Gorenjska banka postavljen bonitetni model za posle faktoringa, odobritev financiranja ustaljenih poslov oziroma manjših zneskov omogoči že v dveh dneh, medtem ko financiranje poslov dolgoročne narave zahteva nekoliko daljši časovni obseg. Terjatve banka odkupuje tako do domačih kot tujih kupcev, sočasno z odkupom pa prevzame kreditni riziko oziroma riziko neplačila kupca.

Aleš Škraba, član uprave FerroČrtalič. FOTO: Gorenjska Banka

Po tehtnem premisleku so se za odkup terjatev odločili tudi v podjetju FerroČrtalič, družinskem podjetju za razvoj in proizvodnjo strojev za tehnologije površinske obdelave z več kot pet desetletij dolgo tradicijo. O faktoringu so razmišljali že dlje, ko pa »smo se podrobneje seznanili z odkupom terjatev do naših dobaviteljev, smo se odločili poskusiti v poslovanje vpeljati tudi ta finančni produkt,« pove član uprave FerroČrtalič Aleš Škraba.

Podjetje je pridobilo več ponudb in se za sodelovanje z Gorenjsko banko odločilo na podlagi bistveno ugodnejših pogojev v primerjavi s konkurenco. Škraba pojasnjuje, da je bila vzpostavitev sodelovanja hitra in brez kakršnih koli zapletov, predstavniki banke pa so pozneje, ko se je »odobreni limit zaradi občasno nerazumljive poslovne politike in odločitev zavarovalnice spreminjal, izkazali visoko stopnjo razumevanja ter željo po nadaljnjem sodelovanju. Tudi v kriznih trenutkih.«

Podjetje FerroČrtalič je zaradi dobrih izkušenj sodelovanje z Gorenjsko banko letos spomladi še okrepilo. Ob izvedbi večjega posla s pomembno stranko iz tujine se je vodstvo podjetja s predstavniki banke dogovorilo za izvedbo klasičnega faktoringa oz. odkup terjatev Gorenjske banke, kar je podjetju omogočilo predčasen dostop do pomembnih likvidnostnih sredstev, na katera bi sicer zaradi daljšega plačilnega roka moralo čakati kar štiri mesece.

Kot navaja Škraba, je konkretno ta primer vključeval »večje vsote, a je banka predmetni posel kljub temu izvedla izredno hitro. Nadvse cenimo proaktivnost zaposlenih na področju faktoringa v Gorenjski banki pa tudi njihovo razpoložljivost in zares izjemno visoko stopnjo profesionalnosti. V FerroČrtalič bi zato Gorenjsko banko priporočili vsakomur. Razlog za to je, poleg vsega že omenjenega, dejstvo, da ima podjetje tako možnost hitro in enostavno izboljšati likvidnostni tok, cena za to pa je ob tako zanesljivem finančnem partnerju več kot sprejemljiva.«

V Gorenjski banki poudarjajo, da na prvo mesto postavljajo dolgoročno sodelovanje, s pomočjo katerega se ustvari medsebojno partnerstvo. »Fluktuacija je praktično zanemarljiva, saj se posvetimo prav vsaki stranki posebej, pri čemer upoštevamo točno določeno finančno situacijo oziroma potrebe podjetja,« pojasni Damir Abdić, direktor faktoringa v Gorenjski banki, kjer je stranka vedno obravnavana celostno.

Damir Abdić, direktor faktoringa v Gorenjski banki. FOTO: Gorenjska Banka

»Hitrost in odzivnost sta izrednega pomena. Če je treba, komitenta obiščemo še isti dan. Enako pomembno je izpostaviti, da banka združuje izključno strokoven in usposobljen kader, katerega osnovno vodilo sta proaktivnost ter posluh za stranke. Večina zaposlenih premore vsaj petnajst ali dvajset let delovnih izkušenj na področju faktoringa, ker pa so v preteklosti delovali tudi znotraj drugih bančnih skupin, so vešči prenašanja in povezovanja znanj,« izpostavi Abdić in nadaljuje, da je izobraževanje sodelavcev ena temeljnih dejavnosti Gorenjske banke. Sodelavci se udeležujejo mednarodnih faktorinških konferenc po vsem svetu in delujejo na globalni ravni ter tako pridobivajo potrebna strokovna znanja, vključujoč različne mednarodne certifikate za opravljanje faktorinških storitev.

Spremljanje in seznanjanje z novostmi, njihova vpeljava v izvajanje bančnih storitev in prilagajanje posamezni stranki so tako nedvomno ključne postavke, zaradi katerih Gorenjska banka podjetjem omogoča ugodne pogoje odkupa terjatev in drugih bančnih storitev.

