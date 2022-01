Gospodarska rast je ključna komponenta miru

V nadaljevanju preberite:

- Ključne komponente miru in stabilnosti so gospodarska rast in kakovost življenja ter zmožnost uresničevanja potenciala posameznikov. V Evropski uniji se je kot uspešen recept za dosego miru izkazala gospodarska integracija.

- Ne moremo prezreti gospodarskega razvoja Srbije in njene odprtosti za tuje investicije. Srbija je na podlagi tega naredila ogromen korak na poti dviga plač, pokojnin in zmanjšanja brezposelnosti.

- Migracije so eden ključnih izzivov, na to opozarjamo tudi v naših napovedih. Povpraševanje po delovni sili na globalni ravni je ogromno. Digitalizacija to samo še pospešuje. Beg možganov je težava, s katero se mora regija spoprijeti. To je nenehna težava zadnjih 30 let.