Gospodarsko razpoloženje že drugi mesec zapored slabše

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni je že drugič zapored nižje, kažejo podatki Sursa. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila namreč oktobra za 2,5 odstotne točke nižja kot septembra, ko je znašala 4,7 odstotne točke.

Na mesečno spremembo so negativno vplivali predvsem kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, med potrošniki in v trgovini na drobno. Pozitiven vpliv pa sta imela kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu.

Gospodarsko razpoloženje na letni ravni višje je sicer pričakovano boljše. Vrednost kazalnika gospodarske klime je tako ta mesec za kar 8,3 odstotne točke višja kot v oktobru lani, še ugotavlja Surs. K izboljšanju je sicer največ prispeval kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih.