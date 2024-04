Kordež novi vodja vladne pogajalske skupine za pogajanja s Fidesom

Vlada je danes z mesta vodje vladne pogajalske skupine za pogajanja z glavnim stavkovnim odborom Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides razrešila Mirka Stoparja in za novega vodjo imenovala Denisa Kordeža, dosedanjega namestnika vodje in sicer državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje, so sporočili po seji vlade.

Za novo namestnico vodje pogajalske skupine pa je bila namesto Kordeža imenovana državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec.

Prva stavkovna pogajanja po spremembi na vrhu pogajalske skupine bodo že v četrtek. Predsednik zdravniškega sindikata Fides Damjan Polh je sicer današnjem v pogovoru za STA ob 100 dneh zdravniške stavke zagotovil, da imata Fides in njegovo vodstvo zaupanje in podporo zdravništva. Dodal je, da članstvo zahteva zaostritev stavke, govori se tudi o masovnih odpovedih delovnih razmerij. Te ideje so lahko zadnja streznitev vlade, da mislijo resno, meni.

Stavka zdravniškega sindikata Fides traja od 15. januarja in je postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Fides zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stališča glede stavkovnih zahtev sta vlada in Fides skušala zbližati tudi z mediacijo, a sta 9. aprila sporočila, da je bila ta neuspešna.