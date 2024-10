Gradnja drugega bloka bo priložnost za slovenske dobavitelje

V prihodnjih dveh desetletjih je v EU predvidena gradnja več kot deset jedrskih elektrarn. Ob tem pa države obravnavajo predloge za gradnjo nadaljnjih 35 jedrskih elektrarn, vključno z Jekom 2. Tudi slovenska podjetja se bodo lahko vključila v jedrske dobavne verige, v prednosti so tista, ki že kot dobavitelji sodelujejo z Westinghousom, ki je dobavil tudi tehnologijo za sedanjo Nuklearno elektrarno Krško (Nek).

Za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, ko bo ta potrjena, bo odprtih približno 20.000 delovnih mest. Tehnologijo za Jek 2 lahko dobavijo trije dobavitelji (Francija, Južna Koreja, ZDA), kitajski in ruski proizvajalci za Slovenijo niso primerni, pravi stroka. Tehnologijo za Nek je dobavil Westinghouse, zato že obstajajo praktične izkušnje. »Slovenija ima že zdaj zelo dobre dobavitelje. Z njimi že sodelujemo zaradi Nek, nekateri med njimi pa so se udeležili naših simpozijev za dobavitelje na Poljskem in drugod. Sestavni deli so enaki, standardi so isti. Slovenski dobavitelji torej ne bodo sodelovali le pri drugem bloku krške jedrske elektrarne, temveč tudi pri drugih projektih v regiji,« je v intervjuju za Delo pred kratkim povedal Elias Gedeon, višji podpredsednik za komercialne dejavnosti v družbi Westinghouse Electric Company.

Slovenska jedrska industrija ima združenje

Združenje Slovenski jedrski forum (SJF oziroma Foratom) je bilo ustanovljeno z namenom, da deluje in nastopa kot predstavnik slovenske jedrske industrije pri skupnih zadevah. Najpomembnejše naloge SJF so skrb za izmenjavo informacij, izkušenj in znanja, skrb za izboljšanje odnosov z državnimi institucijami, zagotavljanje informacij o jedrski energiji državnim institucijam, medijem in javnosti, organizacija izobraževanj, obravnavanje zakonskih predpisov in standardov v Sloveniji in EU ter sodelovanje v odborih in delovnih skupinah evropskega združenja Nucleareurope. Predsednik SJF je dr. Bruno Glaser, združenje pa ima po navedbah spletne strani 16 članov, med njimi so tudi Nek, dobavitelji Neka, inštituti, inženirinška podjetja in drugi.

Industrija z visokimi standardi

Kakšne izkušnje imajo člani SJF oziroma Foratom z Westinghousom, sedanjim dobaviteljem opreme za krško jedrsko elektrarno? »Članice SJF z Westinghousom sodelujejo od začetka obratovanja Neka, se pravi pri različnih modifikacijah in nadgradnjah, ki jih je bilo v teh letih veliko. To sodelovanje ocenjujemo kot konstruktivno,« pravi Glaser. To je zelo specifična industrija, v kateri ni improvizacije in ne sme biti napak. Zanimalo nas je, ali je treba skozi proces certificiranja, če želi nekdo delati za Nek oziroma za projekt Jek2. »Če želiš sodelovati, moraš imeti program zagotavljanja kakovosti, program (Quality Assurance oziroma QA), ki ga potrdi Westinghouse. Westinghouse opravi pregled. Ko podjetja dobijo licenco, pridejo na odobreno listo. Tudi Nek ima svojo listo dobaviteljev. Večina jih je že na obeh listah. Podjetje mora imeti razvite sisteme nadzora kakovosti, kader mora zagotavljati, da so ustrezni vsi postopki in dokumenti ter da je pripravljena projektna dokumentacija in na koncu vsi izdelki ustrezno vgrajeni ali izdelani,« odgovarja Glaser. Westinghouse je nekatera podjetja zaradi znanja ali izkušenj povabil v druge države, kjer delajo. »Seveda člani SJF delajo tudi v tujini. Nekdo, ki ima specialno znanje oziroma kvalifikacijo, to lahko začne prodajati tudi na drugih trgih, kjer je Westinghouse prisoten, lahko pa dela tudi za katerega drugega ponudnika tehnologije, kar se prav tako dogaja. To je bistvo tega sodelovanja. Bodisi pri storitvah bodisi pri materialih,« pojasni sogovornik. Vprašali smo ga tudi, ali so izkušnje z Westinghousom dobre. »Da, dobre so. Westinghouse je dobavitelj opreme v Neku. Kdor ima ustrezne certifikate, lahko za Westinghouse dela po vsem svetu, tudi v ZDA,« pravi.

Kaj bi lahko dobavili domači dobavitelji

Viri iz industrije ocenjujejo, da bi slovenska podjetja lahko proizvedla večino železnih, jeklenih izdelkov in kovinskih konstrukcij ter zagotovila večino peska, cementa, gramoza in podobnega materiala. Opravila bi lahko tudi večino prometnih in nepremičninskih storitev. Poleg tega bi lahko izvedla približno polovico gradbenih del in strojne inštalacije ter storitev inženiringa, projektiranja in finančnih storitev. Dobavila bi lahko približno tretjino merilnih, nadzornih sistemov in programske opreme ter opravila manjši del računalniškega programiranja in svetovanja. Dobavila bi lahko tudi do 15 odstotkov elektronaprav, motorjev, črpalk in podobnih naprav.

Nižji stroški gradnje in obratovanja

Jedrska elektrarna ne more biti tujek v okolju, ampak mora vključevati lokalne talente in industrijo v celotni dobi, od načrtovanja do razgradnje. »Z lokalno skupnostjo sodelujemo na številnih področjih, ne le med gradnjo. Sodelujemo z dobavitelji in usposabljamo upravljavce novih elektrarn, vzdrževalce in druge, da bi lahko zagotavljali pričakovano delovanje reaktorja s polno zmogljivostjo. To podporo je treba zagotavljati vso življenjsko dobo elektrarne. Westinghousova tehnologija AP1000 je projektirana, deli in postopki pa so standardizirani, zato lahko sodelujemo s številnimi dobavitelji, tudi s slovensko dobavno verigo. Poleg tega je naš okoljski odtis zelo majhen, zato boste imeli manj opreme in vzdrževanja, kar lahko pomeni nižje stroške gradnje in obratovanja,« je pravi Elias Gedeon.