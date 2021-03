Hisense prevzema japonskega proizvajalca klimatskih naprav

Izbrani med 25 vlagatelji

Hisense Home Appliances načrtuje prevzem večinskega dela japonske korporacije Sanden za skupni razvoj trga avtomobilskih klimatskih naprav, so sporočili iz družbe. Kitajska družba načrtuje vpis več kot 83,6 milijona delnic korporacije Sanden po skupni ceni nekaj manj kot 167 milijonov evrov, kar predstavlja približno 75 odstotkov vseh glasovalnih pravic.Sanden je vodilni svetovni proizvajalec in dobavitelj avtomobilskih klimatskih kompresorjev in avtomobilskih klimatskih sistemov z visoko stopnjo prepoznavnosti globalne blagovne znamke in je bil v 2019 drugi na svetu po tržnem deležu avtomobilskih klimatskih kompresorjev. Hisense Home Appliances bo tako po vpisu postal nadzorni delničar družbe Sanden, ki kotira na tokijski borzi in je v letu 2019 dosegla 1,58 milijarde evrov prihodkov od prodaje.Sanden je prek tokijske borze sporočil, da so od junija 2020 na globalni ravni iskali primernega novega vlagatelja in na koncu med več kot 25 potencialnimi vlagatelji izbrali Hisense Home Appliances. Sanden bo tako okrepil panogo z novimi večjimi delničarji, da bodo skupaj razvili novo energetsko integrirano termično upravljanje vozil, omrežno povezavo vozil in tehnologijo upravljanja klimatske naprave s pomočjo umetne inteligence.Hisense že vrsto let krepi svojo prisotnost v industriji inteligentnih gospodinjskih aparatov in ima razvit globalni sistem dobaviteljev, večjo pogajalsko moč ter prvovrstne talente in proizvodne vire. V Hisensu zatrjujejo, da bodo po vpisu Sandenovih delnic to podjetje uporabil kot jedro za širitev v panogo avtomobilskih kompresorjev za klimatizacijo in v avtomobilsko klimatsko industrijo, za širitve Hisensa v različne panoge in za povečanje donosnosti Sandena z izmenjavo tehnologij, delitvijo dobavne verige, talentov in proizvodnih virov.Hisense, ki je leta 2018 prevzel tudi velenjsko Gorenje, tako nadaljuje postopek internacionalizacije.