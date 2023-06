Hitra rast s sončno energijo in tehnologijo blockchain

V nadaljevanju preberite:

V hitro rastoči skupini Sonce, ki je lani za trikrat povečala prihodke, so povezali tehnologijo veriženja podatkovnih blokov (blockchain) in proizvodnjo elektrike iz sončnih elektrarn. S svojo storitvijo energetske tržnice SunContract se iz Slovenije širijo v tujino, z novo storitvijo izdaje certifikatov ​NFT pa bodo lahko stranke zakupile solarne module ter s tem ali ustvarjale prihodke iz elektrike ali pa prenašale električno energijo na svojem odjemnem mestu. Kako poslujejo? Kakšne inovativne rešitve nudijo in kakšne načrte imajo s tujino? Kaj pravijo glede postavljanja sončnih elektrarn, zaključevanjem obdobja letnega obračuna in težav tistih, ki sončne elektrarne ne morejo postaviti?