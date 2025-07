Srbi zaradi udeležbe na Thompsonovem koncertu odslovili hrvaškega vratarja

Izjava RK Vojvodina v celoti

»Rokometni klub Vojvodina kot simbol Novega Sada, Vojvodine in šampionske Srbije svoj obstoj utemeljuje ne samo na športnih uspehih, ampak tudi na spoštovanju zgodovine, žrtev in vrednot, zaradi katerega smo ponosen narod. Zgroženi smo prejeli vest, da je bil vratar Filip Ivić na ustaškem shodu Marka Perkovića Thompsona, dogodku, ki nima zveze z glasbo, ampak je ustaška veselica, na kateri se poveličujejo ideje in simboli, ki so za srbski narod zločinski. Za klub, ki nosi grb srbskega naroda, to ni in ne sme biti sprejemljivo. V RK Vojvodina ni prostora za nekoga, ki se udeleži dogodka, ki žali spomin na tisoče nedolžnih žrtev v Jasenovcu in operaciji Nevihta. Zato je uprava kluba takoj prekinila pogodbo z Ivićem, ker nihče, ki stoji s tistimi, ki slavijo zlo, ne more hkrati nositi dresa kluba, ki pripada temu narodu in temu mestu. Naš klub ne deli ljudi po narodnosti ali veri, toda jasno in glasno ločujemo dobro od zla, človečnost od nečlovečnosti, spoštovanje in žaljenje. Naš odgovor ni žalitev, temveč dostojanstvo!!! Naša moč je ljubezen do Srbije. Za Novi Sad, za Vojvodino, živela Srbija!!!