Hitrorastoča nemška tehnološka družba prihaja v Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

Ena najhitreje rastočih podjetij v Evropi, nemška tehnološka družba LeanIX prevzema slovensko-ameriško podjetje Cleanshelf. V Ljubljani bo odslej ena od pisarn družbe LeanIX, ki bo ob koncu leta imela 500 zaposlenih. »Priložnost za vzpostavitev velikega tehnološkega podjetja je dobra. Tudi zato sem tako navdušen nad Cleanshelfom, ker ima korenine v Evropi, a močno tržno prisotnost v ZDA,« je v intervjuju za Delo dejal ustanovitelj družbe LeanIX André Christ.



LeanIX je ponudnik rešitve za poslovno-informacijsko arhitekturo podjetij, Cleanshelf pa platforme za upravljanje spletnih naročnin na programsko opremo za podjetja. Cleanshelf je leta 2017 ustanovil izvršni direktor Dušan Omerčević. Družba ima sedež v San Franciscu ter podružnici v Ljubljani in Denverju. V Sloveniji zaposlujejo 25 ljudi in še 15 v ZDA, ki so glavni trg podjetja. Ta je lani od investicijskih skladov pridobil osem milijonov dolarjev kapitala.



Na vprašanje, kaj prevzem pomeni za Cleanshelf, Omerčević odgovarja: »Predvsem 400 zelo velikih potencialnih kupcev, od podjetij iz Silicijeve doline, kot so Salesforce, Workday, Dropbox, do velikih evropskih podjetij, kot so Volkswagen, Bosch, Adidas. V Cleanshelfu smo razvili zelo impresiven produkt in tehnologijo. Povezovanje z LeanIX nam bo tako omogočilo dostop do večjega trga. Drugo pa je, da to vsem nam pri LeanIX omogoča novo priložnost za rast. Prevzel bom vodenje tega produkta in nenadoma bo za mano organizacija s 500 zaposlenimi. Za vse zaposlene v Cleanshelfu je to ogromna priložnost, da zrastejo v zelo pomembne vloge v veliko večji organizaciji. Za lokalno okolje v Sloveniji pa je priložnost, ker prihaja eno najbolj hitro rastočih podjetij v Evropi, ki bo imelo pomembno podružnico v Sloveniji.«



O prevzemu, hitri rasti, financiranju zagonskih podjetij in tehnološkem prestrukturiranju evropskega gospodarstva smo se pogovarjali z ustanoviteljem in izvršnim direktorjem družbe LeanIX Andréjem Christom.