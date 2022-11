Hrvaška bi širila plinski terminal na Krku

V nadaljevanju preberite:

Sredi novembra se evropska plinska skladišča še vedno, sicer zelo počasi, polnijo. Tako dolgo zamaknjenega začetka zimske sezone v Evropi zadnjih deset let še ni bilo. Po eni strani bi to moralo biti olajšanje za evropski energetski sektor in vplivati tudi na postopno znižanje cen energentov. A po drugi strani ostaja negotova srednjeročna preskrba s plinom.