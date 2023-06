Hrvaške plače opazno manj obdavčene od slovenskih

V nadaljevanju preberite:

Naša južna soseda je zaradi pogojev vstopa v EU in sprejetja evra ohranila stabilne javne finance. To ji zdaj omogoča tudi davčne razbremenitve. Hrvaška poskuša z njimi zvišati kupno moč prebivalcev, poslovno aktivnost in s tem seveda tudi davčne prilive. Slovenija po drugi strani pripravlja nove davke, s katerimi bo polnila prazno državno blagajno.

Hrvaške plače so že zdaj opazno manj obdavčene od slovenskih. Primerjali smo obremenitev plač v Sloveniji in na Hrvaškem.

V nadaljevanju tudi kakšne davčne spremembe načrtuje Hrvaška in kako bo to vplivalo na obdavčitev plač. Kakšne so razmere v javnih financah Slovenije in Hrvaške? Bo Hrvaška znižala tudi DDV?