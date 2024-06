Indijski borzni trg so pretresle volitve

V torek, 4. junija, so bili objavljeni rezultati največjih volitev na svetu. Skoraj milijarda ljudi se je v šestih tednih podalo na volišča, da bi izbrali novo zasedbo indijskega parlamenta. Rezultati so bili presenetljivi in delniški trg je doživel velike izgube.

Torkovo trgovanje na indijskih borzah ni bilo nič kaj veselo. Borzna indeksa NSE Nifty 50 ter BSE Sensex sta v enem dnevu izgubila več kot pet odstotkov. Investitorji so bili šokirani nad izidi volitev in so razprodajali delnice. Najbolj so izgubljale predvsem delnice državnih podjetij. Tudi med investitorje v druge delnice se je naselil strah, da se bodo reforme ustavile in da se sanje o visoki gospodarski rasti ne bodo uresničile.

INFOGRAFIKA: Delo

Res je, da vladajoča stranka trenutnega premiera Narendre Modija ni dobila pričakovane večine v parlamentu. Vzrokov za to je več. Eden najpomembnejših je prav gotovo brezposelnost, ki je pereč problem predvsem med mladimi, volivci pa so v zadnjem mandatu trenutne vlade občutili, da je težje priti do delovnih mest. Tako so se v nekoliko večji meri od pričakovane odločili nameniti glasove opoziciji. Vendar vse to še ne pomeni, da je gospodarskega razcveta Indije konec.

Prihaja koalicijska vlada

Narendra Modi je vladal Indiji zadnja dva petletna mandata, pri čemer je njegova stranka BJP imela v parlamentu večino, tako da ni bilo potrebe, da bi sklepali koalicijske sporazume. Zdaj se bo to spremenilo. Sicer je stranka BJP šla na volitve v koaliciji s še nekaterimi manjšimi strankami, in če seštejemo poslanske mandate celotne koalicije, imajo v parlamentu večino.

Matjaž Dlesk, Triglav Skladi FOTO: Jernej Lasič/Triglav Skladi

Vodje nekaterih strank iz koalicije so se že izjasnili, da bodo podprli kandidaturo aktualnega predsednika vlade za njegov tretji mandat. Vsekakor bi opozicijske stranke težje sestavile parlamentarno večino. V prihodnjih dneh in tednih bo jasno, kako bo videti nova indijska vlada.

Medtem bodo investitorji reševali svoje skrbi. Indija je na poti visoke gospodarske rasti, vendar pa za nadaljnjo rast potrebuje reforme. Predvsem je potrebno reformirati trg dela, spremembe bodo potrebne tudi glede odkupov zemljišč za večje projekte, od česar so odvisne tuje neposredne investicije. Še naprej bo treba graditi infrastrukturo, saj si brez moderne infrastrukture Indija težko predstavlja, da bo v prihodnosti izrinila Kitajsko s prestola industrijske velesile. Prav tako bo treba poskrbeti za uravnotežen proračun, saj tujim investitorjem ne bo všeč, če bo proračunski primanjkljaj ušel izpod nadzora.

Reforme bodo tako predmet koalicijskih pogajanj, medtem ko so investitorji pričakovali, da koalicije ne bo in da bo nova stara vlada nemudoma začela izvajati potrebne reforme. Zdaj koalicijski partnerji v nekaterih delih reforme lahko tudi ustavijo oziroma omejijo njihovo učinkovitost. Vseeno med investitorji prevladuje mnenje, da so politične težave le kratkotrajne narave in da dolgoročne poti, na kateri je Indija, ne morejo spremeniti. Glavni argument za to je večinoma mlado prebivalstvo, ki si želi napredka.