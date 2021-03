Inflacija postaja večje tveganje od virusa

V nadaljevanju preberite:

Po dolgem času kapitalski trgi na prvo mesto kot tveganje ne postavljajo več covida-19, ampak rast inflacijskih pričakovanj. To se je odrazilo v povečanju donosnosti ameriških desetletnih državnih obveznic, ki je dosegla 1,75 odstotka, kar je največ v zadnjih 13 mesecih.

Zaradi tako hitrega in relativno močnega dviga so trpeli donosi na delniškem trgu, predvsem v sektorju informacijske tehnologije.