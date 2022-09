Inflacija požira vse, tudi dodatke in povišice

V nadaljevanju preberite:

Pozivi k zvišanju plač so prisotni tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Sindikati javnega sektorja in vlada se pogajajo glede višjih plač, hkrati pa se plače že zvišujejo v zasebnem sektorju. Dvig plač zaradi inflacije je zelo vroča tema med podjetji in kadroviki, poudarja svetovalka podjetjem za kadrovska vprašanja Tamara Valenčič.

Pri tem spomni, da so velika podjetja še pred leti usklajevala plače z inflacijo, kar je bil reden proces: »To se je ustavilo, potem ko je bila inflacija normalna oziroma je ni bilo. Od pomladi pa smo vsi začeli tipati, kako pomagati svojim sodelavcem.«

Kakšne so dobre prakse plačevanja delavcev v obdobju visoke inflacije? Kako se gibljejo trenutne mesečne plače in katera podjetja so plače zvišala? Kaj so past višanja in kaj na tem področju pričakujejo ekonomisti?