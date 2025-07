Bi zavoljo znanosti ležali 21 dni za štiri tisoč evrov bruto?

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper vabi k predhodnim prijavam za sodelovanje v raziskavi Bed Rest, ki vključuje 21-dnevno ležanje v postelji. Gre za uveljavljen, nadzorovan in varen znanstveni pristop, s katerim raziskovalci simulirajo vplive breztežnosti na človeško telo.

Raziskavo že vrsto let izvajajo v mednarodnem krogu raziskovalnih ustanov v sodelovanju z vesoljskimi agencijami. Izbrane prostovoljke in prostovoljce namestijo v sobe Splošne bolnišnice Izola, kjer skrbijo za njihovo zdravje, higieno in dobro počutje.

Ležanje do onemoglosti FOTO: ZRC Koper

Doslej so preučili že 92 moških preiskovancev, starih od 18 do 75 let, ki so neprekinjeno preležali od deset do 35 dni. Vsi so raziskavo uspešno končali. Znanstvene izsledke so objavili v 59 znanstvenih člankih ter znanja prenesli na astronavte in ga bodo v prihodnosti prenesli tudi na vesoljske turiste.

Pogovori so dovoljeni, vstajanje pa ne, niti za stranišče FOTO: ZRC Koper

Pridobljeno znanje pa ni uporabno le za preživetje v vesolju – koristi tudi na Zemlji: pomaga nam razumeti in se učinkoviteje zoperstaviti upadu telesnih zmogljivosti pri ležanju v bolnišnici, med rehabilitacijo, staranjem in gibalno neaktivnostjo, sporočajo iz ZRS Koper.

Konec avgusta nameravajo začeti že sedmo raziskavo Bed Rest, za katero bodo potrebovali deset zdravih žensk in 27 zdravih moških, starih med 18 in 35 let.

V ležečem položaju je dovolj časa za pregled vseh novic. FOTO: ZRC Koper

Vabijo vas, da si podrobnejše informacije o raziskavi preberete na spletni strani Bed Rest 2025 - ZRS Koper, kjer se lahko predhodno prijavite. Poklicali vas bodo, da se dogovorite za nadaljnje korake.

Po koncu raziskave bo vsak udeleženec vključen v 21-dnevno nadzorovano rehabilitacijo, ki bo potekala v izbranem fitnesu v domačem okolju. Vsi sodelujoči bodo za svoj prispevek k znanosti prejeli nadomestilo v višini 4000 evrov bruto.