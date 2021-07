Inflacija se je prikradla v Evropo

V nadaljevanju preberite:

Kot kažejo podatki iz Nemčija, prihaja višja inflacija (po že nekaj mesecev zvišanih ravneh v ZDA) tudi v Evropo. Gospodarstvo tu pestijo zlasti zastoji v dobavnih verigah, zato se je nemški poslovni sentiment nekoliko ohladil. Kljub temu pa pričakujejo za prvo polovico leta zgledno gospodarsko rast. Spremlja jo torej zviševanje inflacije, a evropski gospodarstveniki pričakujejo, da bo podražitev vhodnih in izhodnih cen začasna. Kakšno je gospodarsko razpoloženje v EU in kakšni so poslovni rezultati globalnih podjetij, preberite v nadaljevanju.