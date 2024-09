Interoperabilnost je pot do bolj učinkovitih plačil

Interoperabilnost je ključna za povečanje učinkovitosti čezmejnih plačil. Ko različne plačilne sisteme med seboj povežemo, omogočimo hitrejše, cenejše in bolj zanesljive transakcije, kar je še posebej pomembno v današnjem globaliziranem svetu.

Kot je poudaril guverner Reserve Bank of India (RBI) Šaktikanta Das, največje dobrobiti učinkovitosti na tem področju izhajajo iz zagotavljanja interoperabilnosti kot ključnega elementa zasnove poravnalnih sistemov. Kljub temu ostaja izziv, saj države pogosto želijo oblikovati svoje sisteme v skladu z domačimi potrebami in prednostmi.

Povezanost, ki ohranja suverenost

Eden od predlogov za premagovanje teh izzivov je razvoj sistema plug-and-play, ki omogoča replikacijo, hkrati pa ohranja suverenost posameznih držav. Ta pristop bi omogočil, da se različni plačilni sistemi med seboj povežejo brez potrebe po radikalnih spremembah v obstoječih sistemih. Indija je na tem področju že dosegla določen napredek in si prizadeva razviti takšen sistem, ki bi koristil celotni mednarodni skupnosti.

Pri doseganju interoperabilnosti se pojavljajo tudi tehnični izzivi, kot so različni tehnični standardi med državami. Te ovire je mogoče premagati z uporabo skupnih mednarodnih tehničnih standardov, vendar je treba še določiti strukturo upravljanja ali okvir za dolgoročno trajnost. Das je opozoril, da je treba doseči interoperabilnost ne le med tradicionalnimi plačilnimi sistemi, temveč tudi med različnimi sistemi digitalnih valut centralnih bank (CBDC).

Napredek Indije pri razvoju interoperabilnih sistemov je viden tudi v prizadevanjih za izboljšanje povezljivosti med tradicionalnimi plačilnimi sistemi in CBDC. Indija je prevzela predsedovanje skupini G20 decembra 2022, pri čemer je ena od ključnih tem regulacija digitalnih sredstev. Indijsko ministrstvo za ekonomske zadeve pripravlja pomemben posvetovalni dokument o zakonodaji glede kriptovalut, ki naj bi bil objavljen septembra ali oktobra.

Čeprav so bili doseženi pomembni napredki v učinkovitosti čezmejnih plačil na veleprodajnih trgih, pa maloprodajni čezmejni prostor še vedno trpi zaradi večplastnih ovir, ki povečujejo stroške in zamude pri čezmejnih nakazilih. Za reševanje teh težav so potrebni nadaljnje iniciative in eksperimentiranja v dvostranskih in večstranskih dogovorih med različnimi državami.

Kljub številnim regulacijam, ki jih je uvedla Reserve Bank of India (RBI), se investicije v indijski sektor finančne tehnologije še naprej povečujejo. V zadnjih dveh letih je sektor prejel približno šest milijard dolarjev investicij. To kaže na veliko zaupanje vlagateljev v potencial te dejavnosti, ki je kljub regulativnim izzivom še naprej privlačen za vlagatelje. Kot je poudaril guverner RBI Šaktikanta Das na dogodku Global Fintech Fest, je Indija postala hitro rastoča gospodarska velesila s čedalje bolj tehnološko ozaveščeno populacijo, kar je ključni dejavnik rasti sektorja fintech.

Razcvet finančne tehnologije

Rast števila finančno-tehnoloških podjetij v Indiji je prav tako impresivna. Trenutno je v državi približno 11.000 podjetij fintech, ta številka pa se še povečuje. Podjetja fintech v Indiji delujejo na različnih področjih, od maloprodajnih plačil do mikroposojil in storitev za mala in srednje velika podjetja (MSME). Njihov vpliv na finančni sektor je neizpodbiten, saj prinašajo inovacije in izboljšujejo dostopnost finančnih storitev za širšo populacijo.

Da bi uravnotežili potrebo po inovacijah in regulaciji, je RBI predlagala samoregulacijo v sektorju finančnih tehnologij. Samoregulativne organizacije (SRO) bi lahko igrale ključno vlogo pri oblikovanju standardov in praks, ki bi zagotovile odgovorno inovacijo. Trenutno so tri entitete vložile prošnjo za priznanje kot SRO, ena izmed njih pa je že prejela uradno priznanje RBI. Ena prošnja je bila vrnjena z možnostjo ponovne oddaje, tretja pa je še v postopku pregleda.

Samoregulacija bi lahko prinesla številne prednosti, vključno z večjo fleksibilnostjo in hitrejšim odzivanjem na spremembe v tehnologiji in trgu. Hkrati pa bi lahko zagotovila, da inovacije potekajo v skladu z določenimi standardi, kar bi zmanjšalo tveganja za potrošnike in finančni sistem kot celoto. Guverner Das je poudaril, da je samoregulacija preferirana metoda za doseganje ravnotežja med inovacijami in previdno regulacijo.

Indijski sektor fintech je torej v fazi hitre rasti in transformacije, ki jo poganjajo tako investicije kot tudi naraščajoče število podjetij in inovacij. Kljub izzivom, ki jih prinaša regulacija, sektor kaže izjemen potencial za nadaljnjo rast in razvoj, kar bo pomembno vplivalo na celotno indijsko gospodarstvo.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.