Intesa Sanpaolo lani s kar 7,7 milijarde evrov dobička

Mednarodna skupina Intesa Sanpaolo, ki je prisotna tudi pri nas, je lani solidno poslovala in ustvarila za 7,7 milijarde evrov dobička, kar je največ doslej, zato bo delničarjem izplačala za kar 5,4 milijarde evrov dividend. Kot so še sporočili iz banke, je njihov 12-odstotni dividendni donos najvišji v Evropi, čisti dobiček na delnico pa se je v zadnjem letu skoraj podvojil. Tudi za prihodnji dve leti načrtujejo dobiček, ki bo presegel osem milijard evrov.

V skupini, ki ima sedež v Torinu, so sicer lani za plače namenili sedem milijard evrov, svojim 70.000 zaposlenim pa so mesečno plačo v povprečju zvišali za 435 evrov. Na drugi strani so plačali tudi za 4,6 milijarde evrov davkov, še izhaja iz sporočila za javnost.