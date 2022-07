Iskanje rešitve za preživetje smučišča Kanin

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Kanin ostal praznih rok na razpisu za prestrukturiranje smučarskih središč, so rešitev zanj ta teden iskali na sestanku predstavnikov ministrstva za gospodarstvo, Kanina in občine Bovec. Preverili smo, kaj so se dogovorili in kaj se bo zgodilo s Kaninom, če državne pomoči ne bo.