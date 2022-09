Ivo Boscarol kompleks Žita kupil tudi zaradi visoke inflacije

Ivo Boscarol je od Žita kupil nepremičnine na deset hektarjev velikem zemljišču v ljubljanskem BTC. Boscarol pravi, da gre v prvi fazi za naložbo zaradi visoke inflacije. Glede vsebin, ki bi jih tam razvijal, pa se bodo usedli z BTC in Mestno občino Ljubljana ter poiskali skupne interese. Del dejavnosti bi lahko bil komplementaren z dejavnostmi v Koloseju, ki ga je Boscarol že kupil, saj nepremičnini loči le cesta.

Žito je na svoji spletni strani sporočil, da je skladno s Strateškim načrtom Skupine Podravka za obdobje 2021 - 2025 s sklenitvijo prodajne pogodbe zaključil postopek prodaje nepremičnine na lokaciji Moskovska ulica 1 v Ljubljani. Strategija namreč vključuje prestrukturiranje pekarske skupine, vključno s prodajo neoperativnih nepremičnin in koncentracijo proizvodnih lokacij. Po izvedenem javnem razpisu so 95.505 kvadratnih metrov veliko nepremičnino prodali družbi Boscarol.

Ivo Boscarol je na naše vprašanje o njegovih načrtih na tem zemljišču odgovoril, da se ve, kaj potrebuje Ljubljana, to so stanovanja, hoteli, poslovni centri. Lokacija je dobra, saj je blizu avtoceste, na njej pa da bodo nadaljevali zgodbo BTC. Dodal je, da občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) sicer še ni sprejet, po občinskem prostorskem načrtu (OPN) pa da je tam mogoča gradnja 990 stanovanj v stolpnicah, visokih do 100 metrov, ter trgovsko-poslovnega centra.

Komplementarne vsebine s Kolosejem

Ker Žitov kompleks od Koloseja loči le cesta, bodo nekatere vsebine na obeh lokacijah komplementarne. Spomnimo, Boscarol je Kolosej na dražbi kupil v začetku septembra, v njem pa snuje delno ohranitev kinematografske dejavnosti, pa tudi nove vsebine, kot so kongresna dejavnost in prireditve. »Ker bo v Koloseju kongresna dejavnost, bi na novi lokaciji lahko bil hotel,« pravi Boscarol, ki pa natančnih načrtov za zdaj še nima. Kolosej je kupil za 6,4 milijona evrov, kupnine za Žitov kompleks pa ne razkriva, saj so se tako dogovorili s prodajalcem.

Ajdovski podjetnik je ustanovil in vodil družbo Pipistrel, ki jo je marca letos prodal ameriški letalski družbi Textron Inc. Kupnina je znašala 218 milijonov evrov, od tega je 25 milijonov namenil svoji občini.