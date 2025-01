Izkrivljena slika slovenskega izvoza

V nadaljevanju preberite:

Statistika zunanje trgovine, ki jo beleži Surs, in metodologija plačilne bilance, ki jo spremlja Banka Slovenije, se zadnja leta vse bolj razlikujeta. Medtem ko je po statistiki zunanje trgovine izvoz leta 2023 na krilih izvoza zdravil povečal za 4,5 odstotka in dosegel kar 86 odstotkov BDP, pa je po metodologiji plačilne bilance, ki jo objavlja Banka Slovenije, predlani za dva odstotka upadel in znašal zgolj 64,8 odstotka BDP. In kateri podatek je pravi?