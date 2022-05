Janševi z zahtevki za izplačila čakajo novo vlado

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je finančni minister Andrej Šircelj januarja napovedal, da naj bi Slovenija prvi zahtevek za izplačilo denarja iz mehanizma za okrevanje in odpornost dala spomladi, se to še ni zgodilo. Ta naloga bo počakala vlado Roberta Goloba. Kaj glede tega pravijo na uradu za okrevanje in odpornost? Kakšni so načrti prihajajoče vlade glede koriščenja sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost? Katere države so že podale zahtevke za evropska sredstva? Kaj je Slovenija doslej dobila in kam je šel denar?