Jedrska energija je v vzponu, prihajajo še mali reaktorji

Kitajska bo po zmogljivosti jedrskih elektrarn v petih letih prehitela ZDA in Evropsko unijo in postala prva jedrska sila na svetu. Nedavno končani projekti v EU in ZDA so se v povprečju podaljšali za osem let in podražili za 2,5-krat. Tudi zato in zaradi rasti porabe elektrike delež jedrske energije pada, v ZDA in EU iz 35 odstotkov ob koncu preteklega stoletja do 25 odstotkov zdaj, v desetih letih pa bo padel na 15 odstotkov, ugotavlja v novem poročilu Mednarodna agencija za energijo.

Rešilna bilka za razvite države so mali modularni reaktorji (SMR), ki se kažejo kot idealna rešitev za napajanje podatkovnih centrov. V IEA menijo, da bodo cene elektrike iz SMR v 15 letih podobne kot cene elektrike iz vetrnic na kopnem, iz sončnih elektrarn z baterijami, iz velikih hidroelektrarn in iz plinskih elektrarn. Izvršni direktor IEA Fatih Birol je povedal, da se bo po njihovi konzervativni oceni, cena spustila na med 60 in 80 evrov na megavatno uro. Prvi naj bi prišli na trg do leta 2030, dve leti po odločitvi Slovenije za ali proti projektu druge jedrske elektrarne v Krškem (Jek2).