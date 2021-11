Jesenska darila delničarjem bank

V nadaljevanju preberite:

NLB še zdaleč ni edina banka v Sloveniji, ki bo delničarjem letos izplačala dodatno dividendo, bo le zadnja v vrsti. Koliko dividend so banke in zavarovalnica izplačale letos, potem ko so bila lani izplačila praktično nemogoča? Katere banke in hranilnice so letos izplačevale dividende, kako in kdaj? Pa tudi, da o tem, da je prva izkoristila odpravo omejitev izplačila dividend državna družba.