Kaj se spodobi za menedžerko, ko se upokoji

Kar nekaj prahu je v zadnjih tednih dvignila nekdanja izvršna direktorica PepsiCo Indra Nooyi, ena prvih in še danes zelo redkih žensk na najvišjem položaju podjetij s seznama Fortune 50. Pozornost je pritegnila predvsem njena izjava v intervjuju v New York Timesu (ki ponuja izjemen vpogled v zakulisje poslovanja), v katerem je med drugim dejala, da nikoli v življenju ni zaprosila za povišico te, da bi ji bilo grozno delati za nekoga, če bi menila, da ni dovolj plačana. Komentatorka, in morda ni nezanemarljivo, da je ženska in tudi nebelka, v Guardianu ne omeni, da se je povišici v času finančne krize odpovedala, zapiše pa, da ali ni smešno, kako so edino ljudje, ki mislijo, da denar ni pomemben, tisti, ki ga imajo, ter češ, kako ubogo domišljijo mora imeti, da lahko podvomi, da obstajajo ljudje, ki delajo za nekoga, čeprav vedo, da niso dovolj plačani.